On Business | Edição 1360

No dia 4, a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas de Mogi das Cruzes preparou uma linda festa em comemoração ao Dia do Dentista, no salão do Clube de Campo. Representando o jornal e a coluna, contei com o meu amigo Thales Talarico, na foto com o presidente da APCD, Paulo Henrique Marques de Oliveira

A campanha “Vamos Ajudar”, organizada pela diretoria social do Clube de Campo, arrecadou entre seus associados cerca de 800 brinquedos novos ou em bom estado de uso, entregues para a associação beneficente Raio de Sol nesta semana. Na foto, a diretora social do CCMC, Karin Camargo, Edilaine e Amarilis, da Associação Raios de Sol, e o presidente do CCMC, João Bosco Camargo de Sousa mostram o sucesso desta ação