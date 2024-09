On Business | Edição 1358

No dia 19, recebi o meu mais novo netinho: Peter Jonathan Höppner, que veio da Alemanha em intercâmbio do Rotary para Mogi das Cruzes, na casa da minha filha, Muriel. Em uma recepção calorosa, família, amigos e seus novos colegas do Colégio Gênesis o receberam para esta estada no Brasil. Seja bem-vindo!

Osny Garcez e o seu filho Kadú estão organizando a mais nova edição da “Vip Festa”, chamada “A Tardezinha by Osny Garcez”, no dia 29, no Espaço Pietro Eventos, em Taiaçupeba. O evento vai ter um cardápio de qualidade, com comida boa de boteco e pratos principais da cozinha mineira e muita música boa