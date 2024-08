No dia 31 de julho, o Sincomercio reinaugurou o prédio Sincomed, que agrega o auditório Amancio Aires, reconhecendo este importante membro dedicado à instituição. Na foto, comigo, o presidente Valterli Martinez e o merecido homenageado.

Na próxima semana, os sócios Rafael Rocha e Márcio Lopes inauguram o novo escritório do seu Grupo Certo Soluções, no Helbor Concept – Torre Corporate, onde receberão os clientes e amigos com uma agenda exclusiva.