No dia 26, fui prestigiar Julieth Mello, que inaugurou o novo escritório Classe Capytal em Mogi das Cruzes. Eu e a Muriel Pupo estivemos presentes no evento, que foi cheio de charme e glamour. A festa estava ótima e o local é lindo. Sucesso!



Os diretores do Imot, Alexandre Andrade e Marcos Nali, anunciam que a clínica mogiana implantou a Imot Move Saúde e o Imot Care para atender os pacientes. O Imot é referência em ortopedia, traumatologia e fisioterapia.

Redação Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.