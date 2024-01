On Business | Edição 1323

O superintendente Diego Nóbrega conta que, em 2024, o Suzano Shopping pretende modernizar a infraestrutura e vai agregar novas lojas, como a Tasty Grill Express, já em instalação, e uma Super Cacau Show, com decoração temática, cafeteria e os deliciosos chocolates

A chef Carol Galindo, em seu Içá Restaurante, em Suzano, promove no dia 27, o Içá Experiências – edição Belém do Pará: uma noite com menu degustação, para celebrar a ancestralidade, lançamento de livro, conversa com a escritora Evelyn Landim e apresentações de dança. Reservas: 97790-7062