On Business | Edição 1310

Maria Paula Almeida, leia-se MP Feiras & Eventos, está a todo vapor com a organização da próxima Expo Viver Bem. A tradicional feira de negócios, que tem o apoio do jornal A Semana, chega à 26ª edição já com data marcada para acontecer: de 7 a 11 de novembro, no D’avó Hiper em Mogi.

João Bosco e Waldir Fernandes são reeleitos para o comando do Clube de Campo de Mogi. A chapa única foi reeleita para o comando da Diretoria Executiva do CCMC para os próximos dois anos. Na foto, o presidente e vice com os diretores Wagner Queiroz, Marcos Eduardo Pinto Campos e Marcelo Oliveira Lima.