On Business | Edição 1293

Doutorando do curso de Engenharia Biomédica da UMC, Claudemir Claudino Alves, desenvolveu uma bengala mecânica inovadora para auxiliar pessoas com deficiência visual. Destaque para a ponteira omnidirecional esférica, resistência à abrasão, durabilidade, leveza e custo acessível

Na próxima quinta, 29, às 17h, recebo o presidente do Instituto Criarte, Mateus Sartori, no podcast Pod.falar com Fabíola Pupo. Vamos conversar sobre o projeto “Teatro nas Escolas” que realiza em julho apresentação gratuita no Parque Centenário. Espero vocês lá, ao vivo no canal ATCAST do Youtube