On Business | Edição 1284

Já está aberto ao público, em modelo soft opening, o mais novo centro de compras de Mogi: o Patteo Urupema Shopping. Segundo Henrique Borenstein, da HBR Reality, o shopping resgata a memória de Mogi com uma homenagem ao antigo Cine Urupema em seu nome e em sua fachada. E a cada semana, haverá inaugurações de novas lojas

No dia 13, no Privê, Daniel Maceira, Sidney Haddad, Marcos Venilton, Ademir Pacheco e Émerson Reis comemoraram os dez anos do Myvillage, uma plataforma de comunicação, gestão, marketplace e controle de acesso para condomínios. No evento, demonstraram a tendência do futuro: o Metaverso, uma tecnologia de imersão 3D