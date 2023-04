On Business | Edição 1282

No dia 30, a presidente do Consef/ACMC, Fádua Sleiman, homenageou empresárias no 22° Prêmio Mulher Empreendedora. São elas: Karina Rangel, da Unità Conceito Colaborativo; Kelly Prado, Instituto Educacional Soares Prado e Unisa; Michelle Masuda, Crash Estética Automotiva; Rosana Aparecida do Prado, Zepha Alimentos, e Rosangela Paiva, RT Uniformes.

O amigo Eugênio Pacelli de Figueiredo há um tempo foi agraciado com o diploma de Amigo das Vocações dos Arautos do Evangelho, por serviços na formação dos seminaristas e trabalho pastoral dos sacerdotes. Registro aqui com um incentivo para a evangelização