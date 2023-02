Competentíssima, Carla Fiamini está com a conta de assessoria de imprensa do Mogi Shopping, pela sua Fiamini – Soluções Integradas em Comunicação, que tem na equipe os também jornalistas Rodrigo Dias e Simone Leone, também no atendimento. Sucesso sempre!

Fundada há dez anos, em Mogi, Felipe Sato comemora o sucesso da rede Pit’s Burger. Em 2022, iniciou franquia, que hoje soma oito unidades e faturamento de R$ 12 milhões, com expectativa de chegar aos R$ 15 mi em 2023. Parabéns!!