On Business | Edição 1271

A presidente Fádua Sleiman e os vices Mohamad Issa e Wilton Nogueira entregaram ao mogiano Paulo Roberto de Oliveira uma motocicleta Honda do sorteio “Natal Premiado da ACMC”. O ganhador contou que sempre participa das campanhas da ACMC e que nesta edição depositou apenas um cupom. Parabéns!

Com muita tristeza e pesar, recebi a notícia do falecimento do cerimonialista Davi Roberto Cardoso. Muito querido e educado, esbanjava talento e amor pelo que fazia, em todos os eventos que comandava. E ressalto aqui sua maneira sempre majestosa, à frente do cerimonial das festas do jornal A Semana. Descanse em paz, meu amigo!