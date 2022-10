On Business | Edição 1260

O CEO José Mario dos Santos e a diretora operacional Débora Santos comandam a Everesting 5, especializada em desenvolvimento estratégico e comercial de empresas. Com matriz em Mogi das Cruzes e filial em São Paulo, a empresa tem metodologia própria que permite atingir até 300% no aumento do faturamento

O Grupo BNI Prisma está com novo presidente. O especialista em Recursos Humanos, Antonio Carlos Palomares Jr, participante desde 2014, revela planos de expandir ainda mais a atuação da instituição, conhecida pelo seu trabalho de networking focado em negócios