On Business | Edição 1249

No dia 27, das 10h às 16h, Ali Saada realizará o curso Confecção de Palha de Pinos, em seu sítio no Parque das Varinhas. A taxa é de R$ 150, com café da manhã e material inclusos! Saiba mais no Instagram @artesanato_fibranatural e acompanhe o belíssimo trabalho!

O Canto Joaquina, de Eduardo Lara, na foto com Daiana Belo, é o mais novo anunciante do jornal A Semana. O restaurante fica no centro de Mogi, em local amplo e acolhedor, oferece delícias em comida caseira, oriental, porções e pizzas low carb e ainda estacionamento gratuito. Informações: www.cardapiodigital.io/cantojoaquinamogi/catalog