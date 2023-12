Omint: parceiros das verticais de saúde e seguros são premiados em evento

Considerados como o centro da jornada de vendas, os parceiros que mais se destacaram ao longo de 2023 nas verticais de saúde e seguros foram reconhecidos durante o Omint Awards, evento promovido pelo Grupo Omint na última quinta-feira (7), cujo objetivo é homenagear aqueles que ganharam evidência ao longo do ano.

Na ocasião, os Planos Médicos e Odontológicos, Seguro de Vida em Grupo, Seguro de Vida Individual e Seguro Viagem foram contemplados. “Tivemos um ano com resultados positivos. Mas, mais do que isso, concluímos 2023 levando cuidado e proteção a pessoas e fortalecemos nossas relações com grandes parceiros”, comenta Cícero Barreto, Diretor Comercial e de Marketing do Grupo Omint.

Projeções para 2024

O Grupo Omint prevê muitas novidades para 2024, tanto em produtos quanto em processos e serviços para o corretor. A expectativa é possibilitar otimização no trabalho dos parceiros e crescimento nas vendas. “O crescimento das nossas operações em 2023 antevê um 2024 de muito trabalho, mas, também, de muito sucesso”, declara Barreto.

Sobre a Omint Seguros

Seguindo o modelo de excelência construído no segmento de saúde suplementar, em 2015 o Grupo Omint lança a Omint Seguros. Hoje, consolidada no setor, a seguradora oferece soluções em seguro de vida individual, de vida em grupo e de viagem, com diversas possibilidades de coberturas e capital segurado.

Com produtos de alto valor agregado, a Omint Seguros valoriza a parceria com corretores e assessorias especializadas, que com sua atuação estratégica na venda consultiva têm contribuído para a crescente conscientização dos brasileiros sobre a necessidade dos seguros de pessoas, entregando soluções personalizadas.