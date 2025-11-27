Ofertas e campanhas impulsionam a Black Friday no comércio de Mogi

O comércio de Mogi das Cruzes já se prepara para a Black Friday, que será realizada no dia 28 de novembro e deve aumentar o movimento nas lojas da cidade. A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) estima crescimento de até 8% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionado pelas promoções, pelas ações especiais de fim de ano e pela antecipação das compras de Natal.

A expectativa é de que os descontos ajudem a reduzir a concentração de compras em dezembro. Neste ano, o Sincomércio do Alto Tietê e a CDL Mogi das Cruzes lançaram uma campanha especial de fim de ano para fortalecer o comércio local, com premiações instantâneas, cupons, QR Codes, ações de rua, horário especial e decoração temática.

No comércio mogiano, alguns estabelecimentos estão com descontos bem atraentes. A SoberAna Semijoias e Acessórios Finos oferece 10% de desconto na compra de uma peça, 20% em duas e 30% em três ou mais, durante todo o mês de novembro. Como um excelente presente de Natal, a loja possui o brinco ponto de luz tamanho médio em zircônia banhado a ouro, que passa de R$29 para R$20,30. A Aquatec Purificadores, além das promoções já anunciadas de 10% de desconto em aparelhos refrigerados, 15% em modelos não refrigerados e 30% em garrafas alcalinas, oferece a garrafa de água alcalina com magnésio ou potássio de R$399 por R$199. No setor fitness, o Soul Studio de Treino Personalizado mantém sua campanha com benefícios que incluem 10% de desconto na mensalidade, isenção da taxa de matrícula de R$697,99, avaliação física gratuita, consulta nutricional e uma semana bônus com até três aulas. O aluno consegue economizar mais de R$5 mil. Já o Dr. Fabrício Neves Odontologia e Estética participa da Black Friday com a oferta de botox por R$700.

Os órgãos de defesa do consumidor orientam que o público planeje as compras com antecedência, compare preços, verifique garantias e evite aquisições por impulso, garantindo compras mais seguras. Com a combinação de promoções, campanhas conjuntas e maior movimento, o comércio de Mogi das Cruzes entra no período mais aquecido do ano com boas perspectivas, a fim de estimular a economia local.

Comércio de Mogi das Cruzes se prepara para a Black Friday com promoções, campanhas especiais e maior movimento nas ruas antes da data oficial