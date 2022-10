Obra de esgotamento sanitário será retomada em Jundiapeba e abre vagas para mão-de-obra

As obras de esgotamento sanitário de Jundiapeba serão retomadas nesta semana e aumentarão os índices de coleta e tratamento no distrito para mais 90%. Com investimento de R$ 9,5 milhões, o trabalho inclui a instalação de 16 quilômetros de redes coletoras, incluindo linhas de recalque e coletores-tronco. A Fasul, empresa responsável pelo serviço, já montou o canteiro de obras em Jundiapeba e fez as primeiras reuniões técnicas com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. A empreiteira também atendeu uma solicitação da Prefeitura de Mogi das Cruzes, priorizando a contratação de funcionários do próprio bairro – medida que já está em andamento.

Até o dia 24 de outubro, os moradores de Jundiapeba que tiverem interesse em trabalhar na obra podem se inscrever por meio do Mogi Conecta Emprego (clique aqui para acessar a plataforma) ou então pessoalmente no CIC de Jundiapeba (alameda Santo Ângelo, 688). Os currículos serão enviados à Fasul, que fará a análise e priorizará a contratação de mão-de-obra local. A ideia de oferecer vagas aos cidadãos que vivem na região é fruto de uma parceria entre as Secretarias Municipais Planejamento e Gestão Estratégica e de Desenvolvimento Econômico e Inovação.

O prefeito Caio Cunha destaca a importância da obra para a melhoria da qualidade de vida da população: “Mogi das Cruzes cresceu muito nos últimos anos, mas agora precisa se desenvolver. E esse desenvolvimento significa melhorar a vida das pessoas, principalmente nos bairros. Nossa gestão está baseada nesse objetivo, que é construir uma cidade que funcione para a população. E uma obra de saneamento deste porte cumpre esse objetivo, gerando empregos e oportunidades, além de desenvolvimento que se reflete no dia-a-dia das pessoas”, afirma.

A obra inclui, além dos 16 quilômetros de redes coletoras, mais 1.240 metros de linha de recalque (para o bombeamento do material) e outros 1.760 metros de coletor-tronco, responsável pelo envio do esgoto para tratamento. O investimento total na obra é de R$ 9,5 milhões, incluindo recursos do Governo Federal.

Com o canteiro de obras já montado, a expectativa é de que os trabalhos tenham início ainda nesta semana, com previsão de conclusão até o final do ano que vem. O projeto representará um aumento de 6,9% no volume de esgoto tratado na cidade, passando dos atuais 66% para 72,9%.