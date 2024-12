O Natal do Suzano Shopping terá sorteio de um Nissan Kicks

Além de concorrer a um carro, clientes do empreendimento ganham Panettone Brasil Cacau na troca de notas fiscais de compras

A celebração do Natal do Suzano Shopping neste ano terá sorteio de um Nissan Kicks zero quilômetro. E, de brinde, clientes ganham Panettone Brasil Cacau. É a campanha “Seja o Natal no Suzano Shopping”.

A cada R$ 400 em compras, realizadas no período de 22 de novembro a 24 de dezembro, em lojas e quiosques participantes da promoção, com o cadastro das notas fiscais no aplicativo do shopping ou no ponto de trocas próximo da loja Anacapri, clientes recebem um número da sorte para concorrer ao carro. Compras feitas de segunda a quarta-feira valem o triplo de números.

O sorteio será pela Loteria Federal do dia 28 de dezembro; já a apuração e divulgação do resultado ocorrerão no dia 30 de dezembro.

O aplicativo do Suzano Shopping para cadastro e troca pelo número da sorte pode ser baixado gratuitamente (disponível na APP Store e Play Store) e funciona para os sistemas IOS e Android.

Brinde

Quem também doar um quilo de alimento não perecível, opcionalmente, além de ter acumulado R$ 400 em compras e cadastrado as notas no período da campanha, ganha um Panettone Brasil Cacau (limitado a 1 por CPF e enquanto durarem os estoques). As doações serão revertidas ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

O balcão de trocas da promoção funciona todos os dias, das 14h às 20h, até dia 23 de dezembro; no dia 24 o atendimento será até às 18h. O regulamento completo da campanha pode ser consultado no site do empreendimento (suzanoshopping.com.br).

Oficinas, paradas natalinas e corais

O Suzano Shopping traz mais atrações especiais neste mês, como oficinas, paradas natalinas e apresentações musicais. No sábado, dia 7, das 14h às 18h, na praça de eventos, as crianças podem aprender a fazer bolinhas de Natal, em evento gratuito. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio do aplicativo do centro de compras. Das 16h às 18h, tem parada natalina com personagens pelos corredores do empreendimento.

Na terça-feira, dia 10, o shopping recebe o coral natalino Retratos da Vida, a partir das 19h. Nos dias 11 e 12, às 19h30, será a vez do grupo do Colégio Sol. Dia 12 tem o coral Mentes brilhantes, às 19h. Dia 14, às 19h, ocorrerá a apresentação da Cantata Viva Está, sob a regência de Lucimar Souza e maestros convidados Marcelly e Fernando Araújo, com o Coral Nova Geração, do Centro de Convivência CCMI Maria Picoleti, do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), da Prefeitura de Suzano. As apresentações acontecem na praça de eventos.

Papai Noel também está à disposição para receber a garotada, ouvir pedidos e tirar fotos todos os dias, das 14h às 21h, até dia 23 de dezembro, e no dia 24, véspera do Natal, das 10h às 16h.

Sobre o Suzano Shopping

O Suzano Shopping é o principal centro comercial da região, ponto de encontro de famílias e amigos, referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. A HBR Realty é a responsável pela administração do empreendimento.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h; a Praça de Alimentação abre todos os dias das 11h às 22h.

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), aplicativo do centro de compras, site www.suzanoshopping.com.br ou pelo telefone (11) 2500-7940.