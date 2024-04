“O futebol é meu trabalho e o basquete meu lazer”, revela Fred Bruno a Fê Medeiros

No episódio mais recente do podcast Central do Basquete, apresentado por Fê Medeiros, Robert Junior e Marcos Araújo, o convidado especial Fred Bruno mergulha na interseção entre a comunidade do basquete e o universo do futebol.

“A interação entre basquete e futebol é fascinante. Ambos os esportes têm uma influência única na cultura esportiva brasileira”, destaca Fê Medeiros, no episódio que apresenta uma discussão envolvente sobre como esses dois esportes se complementam e influenciam a cultura esportiva brasileira.

A importância do esporte para a sociedade pode ser demonstrada de diversas formas. Na verdade, a prática esportiva, neste caso o basquete, tem reflexos significativos principalmente na educação de jovens, podendo contribuir para a superação de problemas sociais apresentados pelo país.

“O Fred é o cara do futebol e o Bruno é o cara do basquete. Quando eu quero relaxar, sem pressão, é no basquete que busco esse esporte. O futebol é meu trabalho e o basquete meu lazer”, conta Fred Bruno.

O basquete é um esporte que vem ocupando mais espaço no coração do brasileiro, ano após ano. Prova disso é que, de acordo com a pesquisa Ranking dos Esportes do IBOPE Repucom, a modalidade já é responsável por 365 horas de transmissão, em TV aberta e fechada, e ocupa a terceira posição entre os esportes com mais espaço na televisão. Na somatória de 2015 a 2019, o esporte aparece como o quarto com maior volume de horas em exibição.

O futebol seguiu sendo fundamental para a sociedade brasileira. Protagonista em mudanças políticas, econômicas, sociológicas e antropológicas. O que acontecia em campo e nas arquibancadas era influenciado pelos rumos do país, mas também ajudava a reger o caminho.

Além disso, Fred também conta sobre seu ídolo no basquete, LeBron James. “Se pudesse, pararia para tomar um café com ele e conhecê-lo pessoalmente”, conta. LeBron Raymone James é atleta norte-americano, que atua como ala pelo Los Angeles Lakers.

Na pauta, Fred Bruno ainda ressalta sobre o comportamento das torcidas de ambos os esportes. Uma vez que nas arquibancadas, o futebol muitas vezes é palco de uma rivalidade fervorosa que ultrapassa os limites do esporte, transformando-se em ódio entre torcidas. Infelizmente, a paixão pelo time pode cegar alguns torcedores, levando a atitudes extremas e até mesmo violentas. Esse ambiente hostil, por vezes, é alimentado por rivalidades históricas, tensões sociais e políticas, criando um clima de confronto constante.

Ele ainda reforça que por outro lado, no basquete, a dinâmica é diferente. Embora haja rivalidade entre os times, o ambiente nas arquibancadas costuma ser mais amigável e menos carregado de ódio. Os torcedores compartilham a paixão pelo esporte de forma mais pacífica, valorizando a competição saudável e o respeito mútuo. Essa atmosfera mais tranquila proporciona uma experiência mais positiva para os espectadores e contribui para uma cultura esportiva mais harmoniosa.

É importante refletir sobre como a rivalidade no futebol pode extrapolar os limites saudáveis e prejudicar a imagem do esporte, enquanto no basquete, a competição é vivenciada de forma mais equilibrada e respeitosa. Essa diferença nos mostra que é possível torcer fervorosamente pelo nosso time sem alimentar o ódio e a violência contra os adversários.

Apelidado de King James, é amplamente reconhecido como um dos maiores jogadores de basquetebol de todos os tempos, ocupando a segunda posição na lista divulgada pela ESPN em 2020, atrás apenas de Michael Jordan.

SOBRE FE MEDEIROS

Fernando Medeiros, mais conhecido como Fê Medeiros, é um apresentador esportivo, atleta e influenciador nascido no Rio de Janeiro. Em 2015, participou do reality show Big Brother Brasil, onde conheceu sua esposa, Aline Gotschalg, com quem teve um filho, o Lucca, de apenas 8 anos. Atualmente, acumula 1,3 milhões de seguidores nas redes sociais e comanda o Central do Basquete, canal do Youtube especializado no esporte e nas principais notícias de NBA.

Fê Medeiros já tem uma história longa com o basquete. Desde criança já praticava o esporte com sua família e, mesmo após desistir da carreira como atleta, nunca se afastou de fato do esporte. Após cursar Educação Física, passou a realizar projetos sociais nas comunidades do Rio de Janeiro apresentando o esporte para crianças e adolescentes.

Em 2021, foi comentarista de NBA no canal do YouTube da TNT Sports e atualmente comanda o canal Central do Basquete, onde ao lado de Robert Jr. e Marcos Araújo, apresenta conteúdos exclusivos sobre o esporte. Com vídeos diários, os apresentadores recebem convidados especiais, promovem desafios e comentam as rodadas da NBA.