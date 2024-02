O Distrito de Sabaúna

Sabaúna vem da palavra Tamba Una que em tupi-guarani significa Concha Preta, tipo de concha muito comum no ribeirão Guararema, que corta o distrito.

O vilarejo foi fundado por Álvaro Luiz do Valle, Capitão-mór da Capitania de São Vicente, procurador e sesmeiro do Conde de Monsanto. Donatário da capitania, doou ao Convento do Carmo de Mogi as terras que mais tarde abrigariam Sabaúna. Essa Sesmaria constava de légua e meia de testada (frente) e uma légua de sertão. Muitos anos depois, em 1768, Frei Thomé Alves de Christo comprou mais uma gleba junto à anterior. A nova área tinha trezentas braças de testada e meia légua de sertão e o frade em questão pagou por ela aos seus proprietários, Ignácio Pedroso e sua mulher Antonia do Rosário certa quantia em dinheiro.

A partir de então, a propriedade passou a ser beneficiada pelos Frades do Carmo e dela vinham todos os mantimentos para o sustento dos religiosos e dos escravos que viviam no Convento de Mogi. Além de gêneros, a fazenda rendia ao Carmo, da mesma forma, boa quantia em dinheiro. Em 1826, por exemplo, ela produziu milho, feijão, arroz, amendoim, cana e algodão.

Na década de 1880 o governo paulista adquire toda esta propriedade junto à ordem Carmelitana Fluminense a então fazenda Sabaúna, sendo nomeado para demarcar e preparar a localidade, em 14 de dezembro de 1888, o Sr. Benjamin Franklin de Albuquerque Lima, com larga experiência em outras colônias pelo país, como a Colônia Conde D´Eu.

Começava assim a atividade colonial da região, que se iniciaria oficialmente em 12 de dezembro de 1889 com a chegada dos primeiros imigrantes que se fixariam ali como colonos: uma família de tiroleses composta por quatro pessoas.

Dez anos mais tarde a localidade já contava com pouco mais de 1000 habitantes, sendo eles principalmente espanhóis, italianos, alemães, portugueses e africanos.

Em 1893 foi aberta a estação ferroviária que não só trazia novos moradores como podia escoar a produção local para São Paulo e até para o Rio de Janeiro. Em 27 de dezembro de 1920, foi criado o distrito de Sabaúna pela Lei nº 1.758.

A estação ferroviária construída em madeira a partir de um vagão de trem resistiu por muitos anos até ser substituída pela estação que conhecemos hoje, inaugurada em 1932.

