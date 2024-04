O Distrito de Jundiapeba – 2 | Por Rouxinol Mogi

A Capela dos Carmelitas ou a Capela de Santo Ângelo como é hoje conhecida é devido a muitas histórias e lendas criadas ao seu redor. Ao contrário de muitos povoados, a Capela dos Carmelitas funcionou como atração social e não como núcleo de povoamento. Esse núcleo se formou no entorno da linha férrea.

Na primeira metade dos anos seiscentos num local pouco mais abaixo de onde atualmente está a capela, foi construída provavelmente pelo Padre Frei Ângelo do Espírito Santo da Irmandade dos Carmelitas (aproximadamente 1633) uma capelinha que se destina a cultos religiosos a um número ínfimo de habitantes no local.

Por volta de 1700 a Capela é transferida para o local onde está atualmente, sendo construída pelo Padre Frei Bernardino de Godoy. Já em relação à Estrada de Ferro, ao adquirir parte das terras de Santo Ângelo, o então prefeito de Mogi das Cruzes, Manuel Alves do Anjos, usando de sua influência no governo paulista, articula a implantação de uma estação, estação essa que foi inaugurada em 20 de julho de 1914.

O distrito de Jundiapeba administra mais sete regiões à sua volta, ou seja, Chácara Santo Ângelo, uma parte de Quatinga, Pindorama, Barroso, Varinhas, Rio Abaixo e o Conjunto Santo Angelo. Rio Abaixo desde sua aquisição por Benedito Souza Franco, contou com um certo desenvolvimento graças a extração de lenha e as olarias que lá funcionavam.

Em Varinhas há a agricultura e extração de minérios. Quanto ao Conjunto Santo Ângelo, com características de um forte bairrismo, e sempre crescendo, embora esteja muito perto de Jundiapeba, o acesso ao Conjunto não é feito pela estrada velha São Paulo-Rio e sim pela parte de trás (lado sul de Jundiapeba) através da Avenida Japão.

Vale lembrar que o Conjunto foi construído pela Prefeitura Municipal em terras doadas de Santa Casa de Misericórdia. Em 1982, após o loteamento da região iniciaram-se as inscrições para moradores de baixa renda.

Jundiapeba também é bem conhecida através da construção do Paradise Golf Convention Resort edificado pelo empresário Fumio Horii e com um dos maiores campos de golfe do Brasil e que atualmente é operado pelo Club Mad Lake Paradise, que desde 2017 se tornou o complexo de hospedagem mais luxuoso da região metropolitana de São Paulo.

