Núcleo de Bem-Estar Animal receberá grupos de alunos para visitação

Um grupo de 40 estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Etelvina Cáfaro Salustiano fez uma visita ao Núcleo de Bem-Estar Animal (Nubea) na segunda-feira (18/3). A ação faz parte de um novo projeto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal, que une educação ambiental e proteção animal. As visitas ao Nubea acontecerão uma vez por mês e podem ser agendadas com a equipe da educação ambiental, pelos telefones 4798-5971 e 4798-5967.

Durante a visita, os alunos conheceram o núcleo, tiveram contato com os animais abrigados e assistiram a uma palestra ministrada por um veterinário que trabalha no local. Este ano, o Nubea passou por um trabalho de revitalização que incluiu a ampliação dos canis individuais já existentes, com a construção de 10 novas baias externas com solarium e residências compatíveis para até 5 animais

O trabalho também incluiu a ampliação do almoxarifado de ração para cães e gatos, colocação de novo piso e revestimento do atual gatil, reforma completa com aplicação de pisos e revestimentos e readequações pontuais em instalações elétrica e hidráulica, incluindo duchas aquecidas para o banho dos animais que estão albergados no local.

O núcleo recebeu também pintura externa e interna de todos os ambientes (administrativo, cirúrgico, almoxarifado central e refeitório), adaptação de um novo consultório para os animais alojados no núcleo e que precisem de atendimento externo e também adaptação de uma sala para as doações em geral (cobertores, camas, bacias, comedouros e bebedouros, entre outros).