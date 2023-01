Novos guardas fazem treinamento para uso de armas

Mogi das Cruzes terá em breve novos guardas municipais nas ruas para atuar para a melhoria da segurança da cidade. Os novos profissionais, contratados no ano passado, estão em fase final de treinamento e participaram de atividades práticas de tiro na Academia da Polícia Civil, no Parque São Martinho.

São 29 novos guardas municipais que estão participando dos treinamentos desde segunda-feira (23). Além das atividades práticas, os profissionais também passam por preparação teórica e psicológica, de acordo com as regras federais para utilização de armamento por corporações de segurança.

“O treinamento de qualidade é fundamental para que os novos guardas municipais possam prestar um atendimento cada vez mais eficiente e de qualidade para a população. A parceria com a Academia da Polícia Civil é importante porque oferece toda a estrutura para que estejam totalmente preparados”, destacou o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha.

O treinamento com os novos guardas municipais começou em agosto, com previsão de cerca de seis meses para sua realização. As aulas ocorrem no estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, e são ministradas pelo próprio corpo da Guarda Municipal. São atividades teóricas e práticas sobre as diversas áreas do trabalho desenvolvido pela corporação e a legislação vigente. Também são realizados treinamentos e testes físicos.

Processo

O processo de armamento da guarda começou no final de 2020. Na ocasião, 136 guardas municipais foram aprovados em todos os testes e treinamentos e passaram a estar aptos para atuar com as armas da Guarda Municipal. O porte de armas é emitido pela Polícia Federal. Os guardas armados atuam nas mais diversas ações da corporação.