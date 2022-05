Novo santuário inaugura com missa de cura e libertação

O santuário provisório de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, às margens da avenida das Orquídeas, em Brás Cubas, recebeu na quinta-feira, 19, a primeira missa de cura e libertação celebrada pelo padre Jonatas Pereira Diniz. Na ocasião, a Diocese de Mogi das Cruzes também realizou o lançamento da pedra fundamental do santuário definitivo de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que terá o padre Jonatas como reitor, e da Capela de Santo Ivo, no próprio local.

No santuário, as missas serão celebradas em um galpão de mil metros quadrados, fechado e com lonas nas laterais e no teto. Na primeira semana de inauguração, a programação conta com celebrações até dia 21, às 19h30, e no dia 22, às 18 horas. Esta última terá a entrega de duas mil rosas em homenagem a Santa Rita de Cássia.

A celebração da primeira missa contou com a cobertura em fotos e vídeo pela equipe da TPA Foto e Filmagem, que já acompanham as celebrações do padre. “Conhecemos o padre Jonatas e ele nos contou sobre a missa de cura e libertação da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então, começamos um trabalho mais formal de divulgação lá em Sabaúna”, explica Junior Toledo, se referindo à época em que as celebrações aconteciam na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, que chegava a receber mais de três mil fiéis de vários Estados do País para assistir às missas.

Karina Fagundes, que também integra a TPA, explica que a inauguração do Santuário colocará Mogi na rota de devotos de todo o País. “Nossa cidade será conhecida por diversas pessoas e, com a nossa cobertura, o serviço da TPA será para o Brasil todo”.