Novo presidente assume a empresa Suzano

Com mais de 30 anos de experiência, Beto Abreu é apresentado

A empresa Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto, anunciou o seu novo presidente no mês de julho. Beto Abreu é o nome que está à frente da empresa e assume o cargo com a missão de dar andamento ao plano estratégico da companhia, que neste ano comemora seu centenário e conclui a construção da maior linha única de produção de celulose do mundo, em Ribas do Rio Pardo (MS).

Com experiência de mais de 30 anos e passagens por empresas como Rumo, Shell e Raízen, Beto Abreu é reconhecido por sua capacidade de conciliar resultados a práticas de gestão focadas nas pessoas e no fortalecimento de parcerias, além de possuir ampla experiência na condução de transações de fusão e aquisição.

A chegada de Beto Abreu à Suzano foi anunciada em fevereiro deste ano. Em 2 de abril, ele iniciou um processo de transição com Walter Schalka, que deixa a presidência da companhia após 11 anos, e passa a integrar o Conselho de Administração e diferentes comitês da empresa.

“Estou honrado e entusiasmado em assumir a presidência da Suzano, uma companhia que sempre admirei pelo impacto positivo que gera na sociedade e por seu posicionamento estratégico em sustentabilidade, conduzido com maestria pelo Walter”, afirma Abreu.

Beto Abreu assume o cargo em um momento importante da história da Suzano, que está prestes a concluir o Projeto Cerrado, com investimento estimado em R$ 22,2 bilhões. A fábrica, anunciada em 2021, simboliza o maior ciclo de investimentos da história da companhia, liderado por Schalka nos últimos anos.



Beto Abreu chega para a posição ocupada por Walter Schalka, após 11 anos