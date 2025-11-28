Novembro Azul: além do cuidado com o corpo, psicóloga reforça a importância da saúde mental como parte do bem-estar

Tradicionalmente voltado para a prevenção e a detecção precoce do câncer de próstata, o novembro azul pode ampliar seu impacto ao incentivar os homens a observarem como corpo e mente caminham juntos na construção do bem-estar. A psicóloga Irani Silva, da Hapvida, destaca que essa é uma oportunidade para refletir sobre mudanças emocionais que costumam surgir ao longo dos anos, inclusive após determinados diagnósticos, a exemplo da descoberta de uma neoplasia.

Segundo ela, muitos homens passam a perceber o tempo de forma diferente e, ao revisar a própria trajetória, podem sentir frustração ou inquietação. Condições que, quando ignoradas, favorecem quadros depressivos.

Irani observa que, além de doenças, desafios comuns, como separações, afastamento dos filhos ou perda de pessoas queridas, tendem a alterar a forma como o homem se vê e interpreta seu valor pessoal. Ela explica que essas experiências podem gerar uma sensação de vulnerabilidade que, sem apoio adequado, interfere na saúde emocional e no cuidado com o próprio corpo.

A psicóloga recomenda que, além dos exames habituais, os homens incluam uma avaliação hormonal e procurem acompanhamento especializado para obter um quadro geral mais preciso.

Ela também sugere a prática de exercícios com orientação profissional e a continuidade de um processo terapêutico, caminhos que ajudam a recuperar a motivação, fortalecer a autoestima e criar hábitos sustentáveis de saúde.