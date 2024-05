Novas atrações do projeto ‘Trupe Volante’ terão início nesta quarta-feira

Programação inclui oficina de ‘Vivência em Teatro de Objetos e Dramaturgia’ e seis apresentações teatrais e circenses em vários pontos de Suzano

A Secretaria de Cultura de Suzano definiu a nova programação de atividades do projeto “Trupe Volante”. A partir da próxima quarta-feira (29/05), a pasta irá promover a oficina “Vivência em Teatro de Objetos e Dramaturgia” e, na sequência, dará início a seis apresentações em vários pontos da cidade. Todas as atrações previstas são gratuitas.

As atividades começam com a oficina “Vivência em Teatro de Objetos e Dramaturgia”, que irá durar quatro quartas-feiras, nos dias 29 de maio e 5, 19 e 26 de junho, das 14 às 17 horas, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro). Será ministrada pelo diretor Osvaldo Gabrieli, pelo dramaturgo Antônio Nicodemo e pela atriz e idealizadora da ação Cibele Zucchi, abordando os aspectos poéticos e técnicos da performance com objetos comuns, a partir da provocação com memórias e sentidos, enriquecendo a montagem teatral. Para participar, é necessário ter 16 anos ou mais e realizar a inscrição por meio do link https://bit.ly/OficinadeteatroMoriconi.

Já no dia 4 (terça-feira), as apresentações começam com a peça teatral “Du Petit Chien” e a mostra circense “Dança dos ventos à flor da pele”, exclusivamente para os alunos maiores de 16 anos da Escola Estadual Geraldo Justiniano De Rezende Silva Professor, na Vila São Jorge, a partir das 19h30.

Em 6 e 9 de junho (quinta-feira e domingo), os espetáculos circenses “Manipulação com chapéu” e “Tempo” estão previstos para acontecer no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro), às 18h50. Ambos são abertos a todo o público.

No dia 12 (quarta-feira), a atividade ocorre em dois horários, sendo um às 10 e outro às 15 horas, para os alunos da Escola Estadual Professor Doutor Giovanni Battista Raffo, na Chácaras Nova Suzano, com a peça teatral “Os Viajantes Parabolandos”.

Já em 17 de junho (segunda-feira), o Centro Cultural Palmeiras Professor Luiz Antonio da Silva (rua Crispin Adelino Cardoso, 42 – Chácara Nossa Senhora Aparecida) recebe a apresentação aberta a todo o público “Circo Salomé” em dois horários, sendo uma no período da manhã, às 10 horas e outra de tarde, às 14 horas.

Encerrando a programação, no dia 20 (quinta-feira), às 9 e às 15 horas, os alunos da Escola Estadual Alfredo Roberto (rua Isabel Castanheda Mayer, 326 – Parque Residencial Casa Branca) assistirão às atrações circenses “Sede de que?” e “Dança dos ventos à flor da pele”.

Segundo o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, as atividades do projeto “Trupe Volante” visam democratizar o acesso ao teatro e proporcionar experiências artísticas enriquecedoras. “Acreditamos no poder transformador da arte e na importância de torná-la acessível a todos, promovendo não apenas entretenimento, mas também reflexão, diálogo e inclusão social. Estamos comprometidos em fortalecer o cenário cultural local, incentivando a participação do público e o desenvolvimento de talentos em diversas áreas artísticas”, enfatizou.

Créditos das fotos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano e Divulgação/Cultura Suzano