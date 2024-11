Nova Tintas: sinônimo de preço justo e qualidade

Produtos e variedades para o pintor

Do início simples, na garagem da casa dos proprietários Luiz Roberto Teixeira Pimentel e Ivone Rodrigues Eroles Pimentel, a Nova Tintas deu início a um projeto de sucesso que está no mercado há 28 anos, em Mogi das Cruzes.

Atualmente, a primeira loja foi a precursora do grupo Nova, sendo desdobrada entre a Nova Revestir e a Nova Elétrica, comandadas pelos José Luiz de Souza e Anselmo Lôbo, respectivamente.

Com ampla gama de variedades em hidráulica, ferragens e ferramentas, a loja especializada em tintas, oferece todo o material de boa qualidade que um pintor necessita. Indo desde rolos, pincéis, até mais de duas mil opções de cores, com o objetivo de atender e satisfazer os seus clientes.

Como diferencial, a rede dispõe de bons preços, diversidade de produtos, facilidade de troca pós-venda e o principal: atendimento e entrega gratuita e rápida. “Aqui, os clientes encontram grande diversidade de produtos, pois nosso objetivo é atingir todos os públicos, com atendimento especializado”, comenta o proprietário.

Nas outras duas unidades, a Nova Revestir, aberta há 15 anos, o forte é revestimento, gabinetes e pias com o melhor preço da região. Já na Nova Elétrica, o carro-chefe são fios, tomadas, disjuntores e todo tipo de material ligado à iluminação. “Estamos há 11 anos com a Nova Elétrica. É a loja mais nova do nosso grupo”, conta Luiz.

A Nova Tintas, localizada no Mogi Moderno, é uma opção para quem quer garantia na qualidade do produto e no atendimento, prezando por preços justos e frete grátis.

DESTAQUE

NOVA TINTAS

Av. Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, 2850 – Vila Mogi Moderno, Mogi das Cruzes

Telefone: (11) 4796-2948

Instagram: @nova_tintas_mogi_das_cruzes



A loja, com 28 anos de mercado, oferece o melhor atendimento da região