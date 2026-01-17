Na terça-feira (13), a população mogiana recebeu através da prefeita Mara Bertaiolli a nova sede da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Mogi das Cruzes. O espaço, no Jardim Santista, foi escolhido, alugado e reformado pela Prefeitura de Mogi, que manterá o funcionamento do prédio. Durante o seu discurso, a gestora administrativa municipal cobrou diretamente o secretário executivo de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Paulo Maurício Maculevicius, que a DDM funcione 24 horas por dia, plano que ela vem trabalhando para concretizar desde o início de seu mandato.

“A prefeitura fez a parte dela. Este prédio foi alugado com recursos municipais. Agora, peço ao secretário que, por favor, torne o atendimento 24 horas. Esta não é só a entrega de um prédio. É entrega de respeito, dignidade e acolhimento às mogianas”, disse Mara, que estava acompanhada do vice-prefeito Téo Cusatis.

Maculevicius reconheceu o trabalho “árduo e contínuo” da prefeita na busca pelo novo prédio da DDM. “A Mara é uma grande parceira da Segurança do Estado de São Paulo. Ela não participou de uma e nem de duas reuniões para tratar da nova delegacia. Foram muitas. Ela batalhou para tornar isso realidade”, disse o secretário, que subiu ao palco do evento com as demais autoridades presentes, como o delegado-titular da DDM, Denis Miragaia, a delegada seccional, Margarete Barreto, e demais representantes das Polícias Civil e Militar, além do secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito, da secretária de Políticas para a Mulher do Estado, Adriana Liporoni, a vereadora Priscila Yamagami, representando a Câmara Municipal, entre outras.

A nova unidade conta com brinquedoteca, para que os filhos das mulheres atendidas possam brincar enquanto as mães são atendidas, sala de videoconferência, para facilitar reuniões e outras situações em que seja necessário o contato remoto, e outros locais adequados para o acolhimento das mogianas vítimas de violência.

Até o momento, o atendimento da DDM é das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira. Fora deste horário, as mulheres são atendidas 24 horas por dia na Central de Flagrantes de Polícia Civil (avenida Fernando Costa, 95, Centro), onde existe a Sala Lilás, um espaço seguro e privativo, onde a mulher, caso deseje, pode registrar o boletim de ocorrência na DDM on-line, com a proteção da polícia. Se preferir, a vítima também pode ser atendida pelos policiais de plantão na mesma Central de Flagrantes.

O novo endereço da DDM é rua Coronel Santos Cardoso, 371, no Jardim Santista.

Prefeita Mara Bertaiolli pediu ao secretário executivo de Segurança Pública do Estado, Paulo Maurício Maculevicius, que amplie o horário de atendimento às mogianas



