Nova linha de ônibus E211 facilita transporte no bairro do Oropó

A promessa é mais acessibilidade para a região

A partir da segunda-feira (12), o bairro do Oropó ganhou uma nova linha para facilitar ainda mais os moradores da região.

De acordo com Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o ônibus opera no sistema municipal de transporte coletivo de Mogi das Cruzes. A linha E211, também chamada Jardim Santos Dumont, terá característica circular, com ponto inicial e final no Terminal Estudantes, com 27 partidas diárias de segunda a sábado e 14 partidas aos domingos.

Uma criação da nova linha busca reforçar o atendimento aos passageiros da região do Oropó para facilitar o corredor de transporte até a avenida Japão. Tal medida faz parte do trabalho contínuo de acompanhamento do sistema municipal de transporte coletivo, melhorando a acessibilidade da região.

O trajeto passará pela rua Professor Álvaro Pavan, rua Olegário Paiva, rua Doutor Ricardo Vilela, rua Doutor Correa, rua José Bonifácio, avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, avenida Fernando Costa, avenida Japão, rua José Antônio da Costa, rua Rússia, avenida Austrália, rua Laos, rua Tanzânia, avenida das Nações, rua Uganda e rua Rodesia.

O retorno à região central será feito pela avenida Japão, rua Ipiranga, rua Major Arouche de Toledo, rua Coronel Cardoso de Siqueira, rua Doutor Correa, rua Otto Unger, rua Dom Antônio Candido de Alvarenga, avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, rua Olegário Paiva e rua Professor Álvaro Pavan, para acessar o Terminal Estudantes.

A nova linha começa a operar com 27 partidas diárias