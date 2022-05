Nova gestão do Clube de Campo soma cinco ações solidárias desde janeiro

Além da transparência e do respeito administrativo empregado pela nova gestão do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) desde janeiro deste ano, o complexo esportivo e de lazer vem fazendo seu papel social a cada mês. Até hoje, foram realizadas cinco ações beneficentes para arrecadar itens e mantimentos em prol de entidades sociais do município.

Na Campanha Ciclos do Fundo Social de Solidariedade do município, foram arrecadados 17 quilos de tampinhas de garrafa pet. O projeto de conscientização ambiental beneficia a causa animal e também instituições e projetos sociais. A campanha segue em andamento no Clube de Campo, com dois pontos de coleta.

Em parceria com a Rede de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco”, o Clube de Campo promoveu a primeira edição da campanha “Vamos Ajudar”, mobilizando a arrecadação de mais de 190 quilos de leite em pó. Em sua segunda edição, a campanha recebeu dos associados do CCMC mais de 150 itens de higiene pessoal entre pastas e escovas de dente, absorventes e sabonetes que foram destinados ao Instituto Terra.

A campanha Inverno Solidário do Fundo Social de Mogi das Cruzes também tem participação ativa do Clube de Campo, que posicionou um ponto de coleta na recepção para receber doações de peças de roupa. A arrecadação vai até dia 30 de agosto.

Contabilizando, em média, uma campanha beneficente por mês, o Clube de Campo também abriu espaço para a Associação Recomeçar na primeira edição da Feira da Mulher Empreendedora, em 8 de maio. Mais de 130 peças de roupas e sapatos em bom estado foram doadas para a entidade, que presta assistência às mulheres em situação de violência doméstica. Na ocasião, foi montado um brechó na feira durante todo o dia de exposições.

Incentivadora das ações beneficentes do Clube de Campo, Karin Camargo comemora a contribuição alcançada e o novo rumo social tomado pela atual gestão. “É gratificante ver que as famílias associadas estão engajadas com todas as campanhas que colocamos em prática no Clube de Campo. Além de todo nosso compromisso institucional, acreditamos na importância da contribuição social para a cidade em que vivemos”, afirmou Karin.