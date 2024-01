Nova diretoria da Associação Comercial de Mogi toma posse

Com foco no fortalecimento dos serviços e na implantação de novos atendimentos, a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) empossou, nesta quinta-feira (25), sua nova diretoria para o triênio de 2024-2026. Entre as prioridades da gestão estão a expansão do setor de Comércio Exterior e do atendimento do eSocial, além da criação do serviço de Planejamento Previdenciário.

Reconduzida ao cargo de presidente, Fádua Sleiman, ressaltou os desafios enfrentados na última administração, marcada pela pandemia de Covid-19, que deixou grandes marcas no comércio e mudou o jeito de se fazer negócio. “Um papel importantíssimo desta gestão foi fomentar, principalmente os pequenos negócios e os estabelecimentos de bairro, por meio da ação: Compre no Comércio Local, que teve uma grande repercussão. Agora, nossa meta é focar na marca da Associação Comercial de Mogi, uma entidade com mais de um século e uma das principais do Estado, que tem diversos serviços para oferecer”, pontuou.

Pela característica da região, que abriga um dos principais polos comerciais e industriais do Estado e tem na diversidade produtiva seu principal diferencial, a ACMC pretende fortalecer seu departamento de Comércio Exterior. “Temos muitas empresas que já vendem seus produtos para o exterior e queremos que mais empresários façam o mesmo. Outra meta é expandir o atendimento do eSocial, que se tornou uma referência nos últimos anos. Já para esse momento também estamos lançando o serviço de Planejamento Previdenciário, que vai orientar os empresários sobre como se preparar para a aposentadoria”, detalhou a presidente.

O diretor adjunto da ACMC, Matheus Pereira, explicou que o novo serviço ajudará os associados a se organizarem para o futuro. “Com o planejamento é feita uma projeção de quanto o empresário pode pagar agora e quanto vai receber no futuro”, acrescentou.

Ao longo de 103 anos de trajetória, a ACMC contou com diversos presidentes vindos dos mais variados setores do comércio. O empresário Osvaldo Bolanho ocupou a cadeira da presidência entre 2000 e 2002 e falou sobre a importância da Associação Comercial. “A ACMC é uma entidade fortíssima que trabalha muito pelo comércio e interesse dos comerciantes. Já atuamos em diversas lutas e sabemos que haverá outros desafios pela frente. A Associação Comercial é protagonista, gera empregos, renda e impostos para a cidade, apoiando nossa economia”, avaliou.

A empresária Tânia Fukusen, primeira mulher a assumir a presidência da ACMC (2012-2017), reforçou a vocação da entidade para cuidar de todos os comerciantes, sem distinção. “Somos intermediadores do contato entre o comércio e o Poder Público, e a voz, especialmente do pequeno comerciante. A Associação Comercial tem a força política para representar cada um de seus associados”, disse.

Nesta gestão cerca de 20% da diretoria foi renovada. Ao todo, além da Diretoria Executiva, a ACMC conta com 54 integrantes eleitos para a diretoria geral. A empresária Ana Beatriz de Almeida Cezar assume como diretora consultiva pela primeira vez. “Minha experiência é na área da saúde e acredito que temos muitas coisas bacanas que podemos fazer para os associados e empresas”, afirmou. Já a empresária Rosângela Fernandes Paiva destacou a importância do network e a troca de experiência entre os diretores como um dos pontos fundamentais na construção da gestão.

A Diretoria Executiva da ACMC é composta pelos vice-presidentes Mohamad Issa, Roberto Assi, Ana Cecília Hune e Celu Campolino, além do primeiro-secretário Carlos Lapique, a segunda-secretária Nair Kamiyama, a primeira-tesoureira Fátima Couto e o segundo-tesoureiro Valter Aguiar.