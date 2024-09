Nova alça de acesso e saída em viaduto de Mogi das Cruzes é liberada para circulação

Ação beneficia a mobilidade na região central da cidade

Na segunda-feira (23), a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de Mogi das Cruzes anunciou a liberação da circulação de veículos na nova alça de acesso implantada no viaduto Leon Feffer e na alça de saída para a avenida Jorge Bey Maluf. As estruturas, que passaram por obras desde março do ano passado, já estão prontas para cumprir suas funções.

Os últimos detalhes de iluminação e pintura estão sendo finalizados em ambas as localidades. As intervenções têm como principal objetivo reduzir o trânsito de veículos nas avenidas Jorge Bey Maluf e Vereador João Batista Fitipaldi, especialmente nas proximidades do Terminal Norte.

A implantação da alça de acesso ao viaduto sentido avenida Governador Mario Covas Junior e a revitalização da alça que leva à avenida Jorge Bey Maluf foram algumas das intervenções realizadas. Essas mudanças abrangem uma extensão de 2,5 quilômetros e beneficiarão motoristas de Suzano e de outros municípios, como Mogi das Cruzes.

As obras, que demandaram um investimento total de R$ 5.242.903,91, foram viabilizadas por meio de uma parceria entre a administração municipal, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Caixa Econômica Federal.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, comemorou a conclusão dos trabalhos e enalteceu a agilidade das equipes responsáveis pela obra. “Fizemos tudo de uma forma que impactasse minimamente a rotina de quem circula diariamente pelo local. Tivemos êxito na missão. Foi tudo muito rápido. Agora vamos simplificar o acesso de quem vem de Mogi das Cruzes pela Jorge Bey Maluf para a marginal do Una e deixar uma saída do viaduto para a Jorge Bey Maluf mais confortável também”, destacou.

Além disso, o responsável pelo trânsito da cidade, Claudinei Galo, ressaltou os benefícios que a nova obra trará para a mobilidade do município, afirmando que a implantação das alças contribuirá para a redução do trânsito em diversas vias da região central.

A avenida Jorge Bey Maluf, que também passa por revitalização, será preparada para o aumento no fluxo de veículos que a via receberá. A previsão é de que as obras sejam concluídas ainda neste ano e incluem a implantação de uma ciclofaixa e ciclovia, melhorando a conexão com outras vias da cidade.

Crédito: Luana Bergamini/Secop Suzano

Alças facilitarão o acesso de motoristas de Suzano e outros municípios a Mogi das Cruzes