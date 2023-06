Nogueirão tem semana movimentada com rugby feminino e futebol

Entre quarta-feira e domingo, o Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, terá diversos eventos esportivos abertos à população, com destaque para uma etapa internacional de rugby feminino e as finais da Taça das Favelas Alto Tietê.

Na quarta-feira (7), os portões do Nogueirão se abrem para o rugby internacional. As seleções femininas dos Estados Unidos e Colômbia se enfrentam pela etapa do Americas Rugby Trophy feminino.

Na quinta-feira (8), tem futebol feminino. Pelo Campeonato Paulista sub 17, as atletas do União Mogi enfrentam a equipe do Audax, de Osasco.

Já na sexta (9) à tarde, o Nogueirão recebe as finais da Copa Ouro de futebol, categorias sub 11 e sub 13.

No sábado (10) o estádio terá três partidas das categorias de base do Campeonato Paulista de Futebol. As equipes sub 15 e sub 17 do União Mogi enfrentam os times do Joseense. Às 15h é a vez da equipe sub 20 fazer o clássico regional, contra o time de Suzano.

Por fim, no domingo (11) o Nogueirão tem rodada dupla pela manhã, pelo Campeonato Paulista de Futebol, categorias sub 11 e sub 13; os times do Atlético Mogi enfrentam as equipes de Taubaté. No começo da tarde, o estádio recebe as finais masculina e feminina da Taça das Favelas Alto Tietê.

“A vocação do Nogueirão é o futebol, mas a qualidade do gramado também permite a prática de outras modalidades como o rugby – receberemos na quarta-feira um evento internacional, com duas seleções femininas. Depois, até o fim da semana, a bola vai rolar com muito futebol: são diversas categorias e no domingo teremos as finais da Taça das Favelas do Alto Tietê, é a primeira competição deste tipo aqui na região. O Nogueirão está de portas abertas para quem gosta de esporte”, convida o secretário de Esportes e Lazer de Mogi das Cruzes, Gustavo Nogueira.

PROGRAMAÇÃO – Nogueirão

Todos os eventos têm entrada franca – programação sujeita a alterações

Quarta-feira – 07/06

10h – Rugby Feminino – USA x Colômbia (Americas Rugby Trophy)

Quinta-feira – 08/06

15h – Campeonato Paulista de Futebol Feminino – União Mogi x Osasco Audax (sub 17)

Sexta-feira – 09/06

13h – Copa Ouro de Futebol – Finais (sub 11 e sub 13)

Sábado – 10/06

09h – Campeonato Paulista de Futebol – União Mogi x Joseense (sub 15)

11h – Campeonato Paulista de Futebol – União Mogi x Joseense (sub 17)

15h – Campeonato Paulista de Futebol – União Mogi x Suzano (sub 20)

Domingo – 11/06

09h – Campeonato Paulista de Futebol – Atlético Mogi x Taubaté (sub 11)

10h30 – Campeonato Paulista de Futebol – Atlético Mogi x Taubaté (sub 13)

13h30 – Taça das Favelas Alto Tietê – Finais (masculino e feminino)

SERVIÇO

Estádio Francisco Ribeiro Nogueira (Nogueirão)

Rua Professora Ana Maria Bernardes, s/nº – Vila Industrial