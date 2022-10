Nogueirão recebe partida de Rugby neste domingo

O estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, recebe neste domingo (16/10) a partida entre as seleções de rugby XV (15 jogadores) do Brasil e do Chile, às 12h. A cidade de Mogi das Cruzes vai sediar pela primeira vez três partidas internacionais do torneio Americas Rugby Trophy durante este mês de outubro, na Vila Industrial.

A entrada para acompanhar as partidas será solidária, por meio da doação de 1kg de alimento não perecível, não serão aceitos sal e açúcar. A arrecadação dos alimentos será revertida ao Fundo Social de Mogi das Cruzes. As partidas serão transmitidas ao vivo pela ESPN e Star+.

Esta é a primeira vez que os “Tupis”, como é apelidada a Seleção Brasileira Masculina de Rugby XV, jogam em Mogi das Cruzes. Desde o ano de 2019, o time não disputava uma partida com os portões abertos no Brasil.

A seleção brasileira irá abrir o torneio amistoso na cidade ao enfrentar o Chile no próximo domingo. Já no dia 21 de outubro, o Chile e o Canadá disputam pela vitória. Encerrando o torneio, o Brasil e o Canadá entram em campo, em 26 de outubro, no Nogueirão.

O Americas Rugby Trophy é um torneio triangular entre as seleções de Rugby XV do Brasil, Chile e Canadá, com apoio da World Rugby (federação internacional) e Sudamérica Rugby (confederação sul-americana) com o foco no desenvolvimento dos países participantes.

O Nogueirão está localizado na rua Ana Maria Bernardes, 190, na Vila Industrial.

Programação:

Americas Rugby Trophy

16/10 – 12h – Brasil X Chile

21/10 – 16h – Chile X Canadá

26/10 – 19h30 – Brasil X Canadá

Local: Estádio Municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira (rua Ana Maria Bernardes, 190 – Vila Industrial)

Entrada solidária: doação de 1kg de alimento não perecível (não serão aceitos sal e açúcar)