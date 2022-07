NGK Spark Plug anuncia mudança de nome a partir de 2023

A NGK Spark Plug, líder global no mercado de velas de ignição, anuncia a decisão de seus acionistas por mudar o nome do grupo em inglês para Niterra. O novo nome – que entrará em vigor no início do próximo ano fiscal, em 1º de abril de 2023 – reflete a jornada da companhia pela expansão contínua de seus negócios, alinhada às transformações em curso na indústria automotiva.

Ao combinar as palavras latinas niteo e terra, que significam, respectivamente, “brilhar” e “planeta terra”, o nome Niterra expressa o comprometimento do grupo em contribuir tanto para uma sociedade mais sustentável quanto para um planeta mais brilhante. Enquanto Niterra será o nome global, as marcas NGK (componentes automotivos) e NTK (sensores e ferramentas de corte) serão mantidas para os respectivos negócios.

Expansão dos negócios

Desde a fundação do grupo, em Nagoya, no Japão, em 1936, a NGK Spark Plug é reconhecida como sinônimo de velas de ignição e se posiciona como líder mundial no mercado. A linha de negócios relacionada a motores de combustão interna, contudo, compreende uma parcela da companhia, que também alcançou êxito significativo em outras áreas, como sensores e cerâmicas técnicas.

Assim, a mudança do nome para Niterra visa expressar a postura do grupo em edificar o futuro expandindo seu portfólio de negócios, solidificando-se como uma empresa em expansão ambientalmente sustentável, conforme o Plano de Gestão de Longo Prazo NGK Spark Plug 2030, que estabelece a direção da organização em quatro diferentes segmentos: Mobilidade; Medicina; Meio Ambiente & Energia; e Comunicações.

Para Yuki Izuoka, presidente da NGK do Brasil, Niterra representa um marco na história do grupo, que amplia os seus esforços para dar ainda mais prioridade à sustentabilidade na operação dos negócios. “Cada vez mais precisaremos considerar o meio ambiente em toda tomada de decisão para proporcionar contribuições ao planeta e agregar novo valor às próximas gerações para além de sermos líderes globais”, declara o executivo.