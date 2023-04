NGK muda de nome para Niterra

Na segunda quinzena de abril a NGK do Brasil terá a sua razão social alterada para Niterra do Brasil LTDA. Esta mudança reflete o posicionamento global do Grupo NGK, que desde 1º de abril de 2023 teve o seu logotipo mundialmente alterado para “Niterra”. No entanto, as marcas NGK e NTK continuarão a ser usadas para os respectivos produtos de ignição e sensores.

Ao combinar as palavras latinas niteo e terra, que significam, respectivamente, “brilhar” e “planeta terra”, o nome Niterra expressa o comprometimento do grupo em contribuir para uma sociedade mais sustentável e um planeta mais brilhante.

Assim, a mudança do nome para Niterra expressa a postura do grupo em edificar o futuro ampliando seu portfólio de negócios em cinco diferentes áreas: Mobilidade; Saúde; Meio Ambiente & Energia; Agronegócio e Comunicações se solidificando como uma empresa em expansão ambientalmente mais sustentável.

Para Yuki Izuoka, presidente da NGK do Brasil, Niterra representa um marco na história do grupo, que aumenta seus esforços para dar ainda mais prioridade à sustentabilidade na operação dos negócios. “Precisamos considerar a preservação do meio ambiente em cada tomada de decisão dentro da organização para proporcionar contribuições efetivas ao planeta e agregar uma nova perspectiva de vida às próximas gerações”, conclui o presidente.