Nesta segunda (05), repartições municipais atendem até as 15h

Nesta segunda-feira (05/12), as repartições públicas municipais funcionam até as 15h, devido ao jogo Brasil x Coreia do Sul, que começará às 16h. A alteração do horário de expediente, em caráter excepcional para os dias dos jogos do Brasil na copa, foi estabelecida pelo decreto 21.340, de 9 de novembro de 2022.

Serviços essenciais

Os serviços essenciais (unidades de pronto atendimento na saúde, Cure 192/ Samu, Guarda Municipal e coleta de lixo, por exemplo) seguem normalmente nos dias de jogo do Brasil, mesmo quando não houver expediente administrativo.

Escolas

As escolas municipais também funcionam, nesta segunda, até as 15h. No período da manhã, o atendimento é normal e à tarde os estudantes saem às 14h45. Já nas creches municipais e subvencionadas, as crianças sairão às 14h30.

Parques

Os parques municipais (Centenário, Leon Feffer e da Cidade) também fecham mais cedo nos dias de jogo da seleção brasileira, sempre uma hora antes do início das partidas.