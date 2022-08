Negócio de pai para filho

Desde a infância Rafael Ivanhes já sabia muito bem como era trabalhar. É que aos fins de semana, férias e feriados, ele ajudava o pai Francisco, o Chico, no negócio da família Steak’s, fabricante de espetos de churrasco. A empresa ganha destaque com a produção de espetos, gelo e atendendo supermercados, postos de combustível, além de todo tipo de eventos.

Ele cresceu vendo o pai administrar o negócio e, a partir de 2006, entrou na sociedade com o pai e, ao lado do progenitor, iniciou uma nova etapa na empresa, agora com novas ideias aliadas à visão experiente do pai.

E a relação dá certo até hoje. Atualmente, a loja, que agora tem também o Chopp Itapety, marca própria de chope, é comandada por Rafael, mas Francisco segue dando orientações e cuidando de parte da administração. “O meu pai diminuiu o ritmo na empresa com o passar do tempo, mas nunca quis se desligar. Traz vida para ele. Agora, eu cuido do comercial e relacionamento, do administrativo, marketing e condução do dia a dia e ele cuida de parte do administrativo geral comigo”, conta.

Visão convergente

A sucessão familiar nos negócios é comum no Brasil. De acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 90% das empresas brasileiras têm perfil familiar, geram 65% do Produto Interno Bruto (PIB) e empregam 75% da força de trabalho.

E é justamente essa junção entre experiência e inovação que faz com que a relação de Rafael e Chico seja tão harmoniosa. “Resolvemos sempre tudo na base da conversa. A experiência e visão do meu pai são inigualáveis. Sempre nos demos bem nas ideias e condução de tudo”, diz Rafael. E essa convergência de pensamentos foi iniciada lá atrás, quando Rafael era apenas um menino, mas já muito observador em relação à forma como o pai tocava o negócio. “Ele sempre passou tudo isso desde que éramos pequenos: a importância dos clientes, dos colaboradores, da qualidade do atendimento e dos produtos”, diz.

E se hoje Rafa é a cara Cervejaria Itapety & Steak’s, ele deve os ensinamentos aprendidos com o pai. “Bons costumes, respeito e a honestidade em tudo que se faz. Crescer na vida sem precisar passar por cima de ninguém. Isso é impagável”, elogia.