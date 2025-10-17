NBA Basketball School chega ao Mogi Shopping com nove dias de experiências gratuitas

Em Mogi das Cruzes, o basquete vai muito além das quadras. Ele está nas arquibancadas, nas ruas e agora também no coração do Mogi Shopping. De 18 a 26 de outubro, o empreendimento será o palco da NBA Basketball School, uma experiência inédita que promete aproximar fãs, famílias e atletas do universo da maior liga de basquete do mundo.

A Praça Boulevard será transformada em um ambiente totalmente tematizado, com painéis em tamanho real dos atletas, desafios de passes, máquinas de arremesso, espaços instagramáveis e ambientação interativa. Na área externa, uma quadra oficial receberá brincadeiras, desafios e clínicas esportivas divididas por faixa etária, conduzidas por profissionais especializados.

Durante nove dias de programação gratuita, o público poderá participar de atividades exclusivas e encontrar influenciadores e atletas do cenário nacional. No primeiro fim de semana, as atrações contarão com a presença de Biônico, Wallace, Pietro e Moa Spirlandelli (sábado, 18), além das atletas Nany e Thayla (domingo, 19). Já entre os dias 24 e 26, participam Lucas Margarido, Joseph, Vini Baska da Vila, Alê Original Baller e Isa Mileo.

Os visitantes também poderão conferir a Exposição de 30 anos do Mogi Basquete, que segue até o domingo (19). A mostra celebra a história do clube vice-campeão paulista, com fotos, uniformes, troféus e lembranças marcantes das últimas décadas.

O Mogi Shopping funciona com a Praça de Alimentação aberta das 11h às 22h; lojas, das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 14h às 20h, aos domingos e feriados.

