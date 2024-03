Ao longo deste mês de março, em uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, os holofotes da cidade de Mogi das Cruzes se voltaram para a vice-prefeita Priscila Yamagami Kähler. Com uma visão inovadora e uma determinação inabalável, Priscila vem promovendo o projeto “Histórias Inspiradoras” através de uma websérie veiculada em seu perfil do Instagram, @priyamagami. Este projeto destaca e celebra as jornadas de mulheres notáveis em diversas áreas, destinado a inspirar e motivar trajetórias de sucesso.

O projeto “Histórias Inspiradoras” é apenas uma faceta de um movimento mais amplo criado por Priscila, conhecido como “Mulheres e Valores”. Este projeto, que tem ganhado cada vez mais força, tem como objetivo reunir mulheres de diferentes origens e áreas de atuação, buscando aproximá-las do mundo da política. “Acredito que a política local tornou-se mais acessível às mulheres, graças a iniciativas que alcançam os bairros da cidade, dialogam com líderes femininas e promovem um trabalho colaborativo na formulação de políticas públicas”, diz a vice-prefeita.

Pri, como é conhecida nos quatro cantos da cidade, entende seu papel de referência: afinal, ela é a primeira vice-prefeita da cidade. Em 2021, alcançou outro marco significativo ao tornar-se a primeira mulher a ocupar interinamente o cargo de prefeita, durante uma licença do prefeito Caio Cunha. Ao falar sobre sua abordagem na política, Priscila é enfática: ela não está “brincando” de fazer política. Ela defende seus valores e princípios inabalavelmente, mantendo-se firme em sua missão de criar um ambiente político mais inclusivo e colaborativo. “Eu não abro mão do que eu acredito, dos meus valores e dos meus princípios”.