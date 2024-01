Mutirão de emprego tem inscrições abertas para 230 vagas até esta quarta

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e a Agência de Fomento Empresarial – AGFE, estão promovendo um processo seletivo para 230 vagas de operador de telemarketing receptivo em duas empresas. As inscrições podem ser feitas no portal do Mogi Conecta Emprego até esta quarta-feira, dia 24.

Para se inscrever é necessário ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo, conhecimento básico em informática (Pacote Office) e disponibilidade para trabalhar em escala 6 x 1 (sábado ou domingo). O salário é de R$ 1.320,00 e as empresas oferecem vale transporte e vale refeição, plano de saúde e odontológico.

Os operadores irão contatar e atender clientes para fornecimento de informações e serviços e intermediar a comunicação entre cliente e usuário final. O atendimento poderá ser realizado via voz, Chat ou BackOffice.

Os candidatos interessados nas vagas precisam manter os dados atualizados de WhatsApp e e-mail, pois a convocação dos candidatos selecionados será feita por estes canais.

Em caso de dúvidas ou para mais informações é possível entrar em contato com a equipe do Mogi Conecta Emprego por ligação no telefone 4699-1900 ou no WhatsApp 1197422-4273. Ainda, é possível se dirigir a uma das três unidades físicas localizadas no Terminal Estudantes, Terminal Central e CIC Jundiapeba.