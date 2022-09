Música Afrobrasileira sobe ao palco do Sesc Mogi das Cruzes esta semana

Dando sequência ao projeto MAIS UM PRA SOMAR: Mogi das Cruzes – 462 Anos que reúne diferentes intervenções artísticas, iniciativas socioambientais e educativas, a programação que tem encontros e reflexões sobre o passado e o presente da cidade de Mogi das Cruzes, além de diálogos sobre o futuro da cidade, com um olhar especialmente atento às culturas afro-brasileira, nordestina, indígena, nipo-brasileira e suas contribuições para a formação do município, traz esta semana dois importantes grupos musicais que cantam a cultura afro-brasileira.

Na quinta, 22, a dupla François Muleka e Marissol Mwaba (foto acima) faz um show que traz forte influência da cultura africana. Já no domingo, 25, o público vai conferir Paula da Paz, no show Um Canto Para Yabás, repleto de encantos, que exaltam a força e beleza das energias femininas na natureza.

Outro destaque, além da e medição de leitura para crianças, são as variadas oficinas abertas ao público e vivências, com destaque para Mel: aliado saudável da gastronomia (Dia 25/9, domingo, das 14h às 16h); Veganismo na prática: pastinhas e tempero caseiro, com Daniella Oliveira (Dia 24/9, sábado, das 11h às 13h); Pilotagem de minidrones (sábado) e Vivência de Dronemodelismo (domingo) ambos com Lucas Schlosinski . Nessas oficinas e vivências é preciso pegar senha para participação, meia hora antes do inicio da atividade.

Veja mais detalhes dos shows a seguir:

François Muleka e Marissol Mwaba

Dia 22/9, quinta, das 20h às 21h15

Tenda | Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Marissol Mwaba e François Muleka Marissol são brasileiros de origem congolesa, os dois irmãos têm carreiras artísticas independentes, mas com alguns trabalhos pontuais juntos. Marissol é cantora, compositora e multi-instrumentista. François é cantautor, artista plástico e, também, instrumentista.

Neste show, o duo, que carrega forte influência da cultura africana, passeia por diversos instrumentos, como violão, baixo e percussão. O repertório da apresentação conta com músicas autorais de cada um, a exemplo de “O Limbo da Cor”, “Entrando no País das Maravilhas”, “Tu Inteira”, “Frase Única” e “Notícias de Salvador”, obra composta pela dupla que ficou conhecida na voz da cantora baiana Luedji Luna.

Com Paula da Paz – Cantora e compositora

Dia 25/9, domingo, das 16h às 17h15

Tenda

Livre | Grátis – Sem retirada de ingressos

Paula da Paz é uma cantora e compositora alagoana que há mais de vinte anos se dedica a arte em suas mais diversas linguagens, atuando também no teatro, danças tradicionais brasileiras, dança de Salão e dança Africana.

“Um Canto para Yabás” é um show repleto de encanto, que exaltam a força e beleza das energias femininas da natureza cultuadas no Candomblé. Com uma banda formada por mulheres, o show é dedicado ao feminino, composto por contos da memória ancestral e da cultura oral afrodiaspórica, além de pequenos contos sobre os feitos das Yabás em suas passagens pelo Aiê (Terra).