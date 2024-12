Museus de Mogi das Cruzes são destaque em guia estadual

Os museus da Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes estão presentes na primeira edição do Guia da Rede de Museus Históricos, lançado na quarta-feira (4). A publicação, fruto de uma parceria entre o Sistema Estadual de Museus (SISEM-SP) e o Museu da Imigração, celebra o esforço conjunto de instituições museológicas de todo o estado de São Paulo e destaca a riqueza patrimonial e cultural que cada espaço preserva.

O guia apresenta os cinco museus vinculados à Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes: o Centro de Cultura e Memória Expedicionários Mogianos, que homenageia os pracinhas da cidade que lutaram na Segunda Guerra Mundial; o Centro de Cultura e Memória Taro Konno, dedicado à história da imigração japonesa em Mogi; o Museu Histórico Professora Guiomar Pinheiro Franco, que retrata a tradicional Festa do Divino Espírito Santo; a Pinacoteca de Mogi das Cruzes, com exposições de artes visuais; e o Museu Mogiano, localizado no histórico Casarão do Carmo.

Criada em 2012, a Rede de Museus Históricos é uma iniciativa que fortalece e articula instituições culturais do estado. Além de valorizar o trabalho dos profissionais da área, o guia busca atrair turistas, pesquisadores e a comunidade em geral, incentivando o reconhecimento do rico patrimônio histórico paulista. A versão digital está disponível gratuitamente no link: https://abrir.link/dLtsS.

Para Ana Lourdes Costa, chefe de Divisão de Museus e Levantamento Histórico da Secretaria de Cultura, essa conquista reflete o esforço da equipe na preservação do patrimônio local. “A participação no Guia é fruto de um trabalho de toda a equipe dos museus, que vem atuando na preservação e valorização dos acervos históricos municipais. O Guia contribui para a valorização do patrimônio museológico municipal, além de possibilitar a formação de novos públicos e a troca de conhecimentos entre as instituições culturais do estado”, declarou.

Guia destaca cinco museus da cidade e valoriza o patrimônio histórico local