Museu preserva história e memória dos Expedicionários Mogianos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou na tarde desta sexta-feira (5), a reabertura do Centro de Cultura e Memória Expedicionários Mogianos. A unidade recebeu melhorias, ampliação de estrutura e outras benfeitorias, por meio de um convênio com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Ao todo, foram investidos R$ 91.794,97, o recurso foi viabilizado pela Coordenadoria de Turismo, em um convênio firmado em 2018, entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Municípios e Estâncias Turísticas (DADETUR).

Após a reforma, o Centro de Cultura e Memória Expedicionários Mogianos recebeu melhorias na reserva técnica (local para armazenamento de acervos), a implantação de uma segunda sala de audiovisual com a instalação de equipamentos de multimídia e capacidade para atender até 30 pessoas, uma biblioteca com espaço para estudos e banheiros adaptados para a utilização de pessoas com necessidades especiais.

Inaugurado em 2006, o Centro de Cultura e Memória reverencia a história dos expedicionários mogianos que participaram da Segunda Guerra Mundial. Criado para receber a estrutura já existente da Associação dos Expedicionários Mogianos, e dar a ela um caráter didático ao tornar possível o acesso a todo o público. Os objetos, livros e pertences dos participantes da Segunda Guerra Mundial estão em exposição permanente, assim como a história da participação do Brasil na luta pelos ideais de liberdade e democracia. Em 2015, o equipamento ganhou a primeira sala de projeção, com capacidade para 25 pessoas (com foco nos alunos da cidade), na qual são exibidos filmes referentes à Segunda Guerra Mundial, por meio do projeto de Educação Patrimonial, que agora será ampliado com a segunda sala de projeção.

O projeto foi implementado sob a coordenação do diretor de patrimônio e historiador, Glauco Ricciele, e da historiadora Nayara Moura, com apoio da equipe da Diretoria de Patrimônio da Secretaria Municipal de Cultura.

Além da secretária municipal de Cultura, Claudinéli Moreira Ramos, também estiveram presentes os secretários municipais de Governo, Maurício Juvenal, de Gestão Pública, Jony Rodrigues, a coordenadora de Turismo, Grislayne Guedes Lopes Silva, pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Fabio Fakin, o presidente da Câmara Municipal Marcos Furlan e demais autoridades.

O Centro de Cultura e Memória Expedicionários Mogianos fica na rua Coronel Souza Franco, 735, no Centro de Mogi das Cruzes/SP. As visitas são gratuitas, de segunda a sexta feira, das 9h às 16h. O espaço também poderá ser visitado aos sábados, mediante agendamento prévio, pelo telefone (11) 4798-6900 ou e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ou presencialmente na sede da pasta, que fica na rua Senador Dantas, 326, 3º andar, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.