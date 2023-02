 Museu da energia de Salesópolis tem programação especial de Carnaval

A Fundação de Energia e Saneamento, que tem como proposta inspirar pessoas sobre o valor da água e energia para a vida, abre espaço para o Carnaval na programação das atividades de fevereiro no Museu da Energia de Salesópolis. Muita animação, com oficinas de máscaras marcando o carnaval e uma programação especial no dia 28 aniversário do município de Salesópolis.

O Museu da Energia promove, no dia 18 de fevereiro, às 14h, a Oficina de Máscaras “Folia Animal”, iniciando o fim de semana de Carnaval. Os participantes poderão confeccionar máscaras características de animais da Mata Atlântica nos quiosques do museu. Na atividade serão abordadas questões como o que é a Mata Atlântica, que animais fazem parte dela e curiosidades sobre esses animais.

A iniciativa, aberta ao público de 4 a 10 anos de idade, vai propor o contato dos participantes com animais da Mata Atlântica, como borboleta, jaguatirica, macaco, além de explorar a criatividade. As inscrições devem ser feitas através do e-mail Link

No Domingo de Carnaval, dia 19, o Museu estará aberto para o público, das 10h às 17h. A bilheteria vai funcionar até as 16h15.

Em comemoração ao aniversário de Salesópolis, o Museu da Energia promove ainda visitação gratuita no dia 28 de fevereiro, das 10h às 17h, com o roteiro “Caminhos da Energia”, criado para mostrar o percurso da energia elétrica. O público irá visitar a Casa de Máquinas, o Espaço Energia, o Espaço das Águas e o Reservatório. O evento é aberto e não há necessidade de inscrição prévia.

Na atividade serão abordadas questões como importância da economia de água e energia elétrica, percurso da energia elétrica até chegar às residências, importância do uso consciente dos recursos naturais. O roteiro promove a apropriação do patrimônio histórico na semana de aniversário da cidade. O Museu da Energia é um dos principais atrativos turísticos, culturais e históricos da cidade.

Museu da Energia de Salesópolis

Dia 18

14h – Oficina de Máscaras “Folia Animal”

Público de 4 a 10 anos de idade

Máximo 15 participantes, inscrições no e-mail Link

Dia 19

Das 10h às 17h o Museu estará aberto para o público. A bilheteria vai funcionar até as 16h15

Dia 28

Das 10h às 17h

Visitação Gratuita roteiro “Caminhos da Energia”

Para todos os públicos

Não há limite de participantes nem é necessário inscrição