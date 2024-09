Museu Catavento e SESI-SP apresentam exposição exclusiva em Mogi das Cruzes

A parceria inédita entre o Museu Catavento e o SESI-SP chega a Mogi das Cruzes

O Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e o Serviço Social da Indústria (SESI-SP) firmaram uma parceria inédita com o objetivo de expandir o acesso à cultura científica e promover a educação em diversas regiões do estado.

Reconhecido por suas exposições interativas e inovadoras, o Museu Catavento busca despertar a curiosidade e o conhecimento de visitantes de todas as idades. A colaboração com o SESI-SP representa um avanço significativo para ampliar o impacto das ações de ambas as instituições.

A parceria envolve a realização de exposições itinerantes, palestras, oficinas e outras atividades nas unidades do SESI-SP. O principal destaque é a nova exposição temporária criada especialmente para esta colaboração: “Catavento Itinerante: Natureza e Engenhos Humanos”. Esta exposição será exibida no SESI Mogi das Cruzes – Centro de Atividades Nadir Dias de Figueiredo, de 27 de setembro de 2024 a 2 de março de 2025, de terça a sábado, das 10h às 16h. A entrada é gratuita e os agendamentos podem ser feitos através do WhatsApp: (11) 95944-2669.

A gerente executiva de Cultura do SESI-SP, Débora Viana, destaca a importância da parceria com o Catavento: “A parceria dessas instituições visa proporcionar ao público a oportunidade de explorar as exposições do Catavento, facilitando o acesso ao conhecimento em arte, cultura e ciência e promovendo uma educação ampla e inclusiva.”

Para o mediador cultural do Sesi Mogi das Cruzes, Italo Galiza, é uma alegria muito grande contar com a parceria do Museu Catavento, que é uma instituição cultural já consagrada pelo público de todas as idades. “Trazer essa exposição para cá vai enriquecer a programação doSesi Mogi das Cruzes com um conteúdo educativo, e que estimula todo mundo a aprender sobre diferentes ciências se divertindo”, destacou.