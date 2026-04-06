Murilo Huff é a grande atração do 2º dia do Suzano Music Festival

O Suzano Music Festival vai movimentar a região com grandes nomes da música nacional e local, entre os dias 09 e 12 de abril, no Parque Max Feffer, em Suzano.

Entre as grandes atrações do festival, está o cantor Murilo Huff, um dos artistas de maior destaque da nova geração do sertanejo. Ele sobe no palco do Suzano Music Festival no dia 10 de abril, na mesma noite que o evento recebe os artistas Thiago & Graciano, Marcos & Bueno e Roger & Rogério.

Murifo Ruff é dono de hits que acumulam milhões de visualizações, como Dois Enganados e Deixa eu, e presença constante nas paradas. Ele traz para a região um show emocionante, com repertório repleto de romantismo, clássicos do sertanejo brasileiro e muita sofrência para tocar o coração do público.

Os ingressos já estão à venda: www.bilheteriadigital.com/suzanomusic.

Leonardo, Maiara & Maraisa, Léo Santana Roupa Nova também estarão no Suzano Music Festival

Ao longo de quatro dias do Suzano Music Festival (09 a 12 de abril), o público poderá curtir grandes nomes da música nacional em uma estrutura preparada para oferecer conforto, segurança e uma experiência completa — com o diferencial de ser 100% coberto, garantindo mais comodidade ao público.

O festival começa com Leonardo (09/04), Murilo Huff (10/04), Maiara & Maraisa e Léo Santana (11/04), e o encerramento com Roupa Nova (12/04).

Realizado pela Pilar Organizações, o evento contará com dois palcos, apresentações de artistas locais a partir das 18h, além de uma ampla praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, áreas VIP, camarotes, Front Stage e toda a infraestrutura necessária para receber o público com conforto. Os portões abrem às 17h, e os shows principais começam às 20h.

PROMOÇÃO ESPECIAL

Quem quiser aproveitar o festival com ainda mais vantagem pode participar da promoção “VOCÊ + 1 AMIGO”, que oferece 30% de desconto na compra de dois ingressos. Uma ótima oportunidade para curtir os shows ao lado de quem você gosta pagando menos.

Ingressos

Os ingressos para Pista Premium, Área VIP, Front Stage e Camarotes já estão à venda e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site: www.bilheteriadigital.com/suzanomusic.

Mais informações: www.suzanomusicfestival.com.br