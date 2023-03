Mulheres são homenageadas na Câmara Municipal

A Câmara de Mogi das Cruzes sediou na quarta, dia 29, a cerimônia de entrega do Prêmio Glória Maria – Mulheres de Destaque 2023. A honraria, de iniciativa dos vereadores Edinho (MDB), Inês Paz (PSOL) e prof. Edu Ota (Pode), foi entregue a doze mulheres da cidade que se destacaram em suas atividades.

Foram homenageadas: a professora Anete Maria da Rocha; a influencer Luciana Lima; a bióloga e pedagoga Maristela da Silva; a psicopedagoga Neusa Eleuteria Magalhães; a jornalista Marilei Schiavi; a empresária Hilda Maria de Jesus; a jornalista Jamile Santana; a artista Lauren Priscila; a produtora rural Cleusa Bispo dos Santos; a servidora pública Luzia Santos de Menezes; a pedagoga Angela Salles Alves Silva; e a artista Jaqueline Aquela.

O nome do prêmio é uma homenagem à jornalista Glória Maria, que faleceu no último dia 2 de fevereiro. Durante seu discurso, uma das homenageadas da noite, a jornalista Marilei Schiavi, enalteceu a importância de Glória Maria na TV brasileira. “Para mim, como jornalista e mulher, receber um prêmio chamado Glória Maria é uma glória. Ela foi uma precursora do jornalismo no país. Ela foi única”, afirmou.

Emocionada, a jornalista Jamile Santana falou sobre a importância da representatividade das mulheres negras na sociedade e dos preconceitos que elas sofrem desde a infância. “Chegar em um espaço onde tem muitas mulheres negras é empoderador porque durante a nossa vida passamos por muitos questionamentos sobre nossa capacidade de ocupar os espaços de destaque. Vivemos em uma sociedade racista, então ver tantas mulheres fazendo tantas coisas em tantas frentes é muito inspirador”, ressaltou a jornalista.