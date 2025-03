Mulheres de Mogi: força, liderança e transformação

No dia 8 de março, o mundo celebra o Dia Internacional da Mulher, uma data que vai além das homenagens e das flores. É um momento de reflexão sobre as conquistas femininas e os desafios que ainda precisam ser superados. Em Mogi das Cruzes, essa reflexão se materializa no papel fundamental que as mulheres desempenham em diversos setores da sociedade.

Seja liderando associações comunitárias, ocupando cargos de chefia em empresas, empreendendo, tocando a prefeitura, ou conciliando o trabalho profissional com as demandas do lar, as mulheres mogianas têm sido protagonistas na construção de uma cidade mais forte e justa.

Nos últimos anos, temos visto um crescimento expressivo da presença feminina em espaços antes dominados pelos homens. Mulheres estão à frente de organizações que promovem impacto social, lideram negócios inovadores e contribuem significativamente para a economia local. No setor público e privado, a participação feminina em cargos de liderança não é mais exceção, mas uma realidade que precisa ser ainda mais ampliada.

No entanto, esse avanço vem acompanhado de desafios. A dupla jornada — a rotina de trabalho que se estende para as tarefas domésticas e o cuidado com a família — ainda pesa desproporcionalmente sobre as mulheres. A igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, a valorização do empreendedorismo feminino e o reconhecimento da importância do trabalho doméstico são pautas que devem estar sempre em evidência.

Neste 8 de março, mais do que celebrar, é preciso reafirmar o compromisso com a equidade de gênero. Mogi das Cruzes tem o privilégio de contar com mulheres inspiradoras, que fazem a diferença em suas comunidades, empresas e lares. O reconhecimento e o apoio a essas lideranças são essenciais para que a cidade continue avançando, garantindo que cada mogiana tenha oportunidades justas para crescer e prosperar.

Que este Dia Internacional da Mulher seja um marco não apenas de reconhecimento, mas também de ação. Porque a força das mulheres de Mogi é a força da nossa cidade.

Redação Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.