Mulher se joga de carro em movimento para escapar de feminicídio; homem é preso

A Guarda Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na tarde deste domingo (04/02), um homem suspeito de tentativa de feminicídio. O caso ocorreu no Jardim Layr e foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil.

A equipe da Patrulha Maria da Penha fazia rondas pelo bairro quando, na rua Domingos de Souza, uma mulher se jogou de um veículo em alta velocidade, junto com uma criança de cerca de um ano. A vítima foi socorrida pela equipe da Guarda Municipal e o automóvel foi abordado, com a detenção do suspeito.

O homem confessou a intenção de levar a vítima para um local deserto para cometer o crime. Com isso, após o registro da ocorrência, o suspeito ficou preso e à disposição da Justiça.

Com o registro, a vítima passará a ser acompanhada pela estrutura de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, que tem a participação de diversos setores da Prefeitura e órgãos responsáveis.